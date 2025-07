Stellantis sfida i dazi | impatto da 1,5 miliardi nel 2025 ma rilancia con dieci nuovi modelli

Stellantis prevede per il 2025 un impatto netto dei dazi di circa 1,5 miliardi di euro, di cui 300 milioni giĂ assorbiti nel primo semestre. Lo riferisce la societĂ in occasione della presentazione dei risultati economici dei primi sei mesi dell’anno, sottolineando anche la prosecuzione di un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

