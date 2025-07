Perde il controllo dell' auto e finisce in un fossato 24enne in prognosi riservata

Forse a causa dell'alta velocità e dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, schiantandosi in un fossato. Sono ore di angoscia per la sorte di E.Q., 24enne di origini kosovare, protagonista di un grave incidente avvenuto ieri, lunedì. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: controllo - auto - fossato - 24enne

Lo sparo, la fuga in scooter, l’auto senza controllo: in un video le fasi dell’omicidio di Emanuele Durante a Napoli - Un video, di 1 minuto e 9 secondi, ha ripreso le fasi dell’ omicidio di Emanuele Durante, il giovane di 20 anni ucciso il 15 marzo a Napoli.

Sfugge al controllo della mamma, bimbo di due anni investito da un'auto - Paura nella tarda mattinata di domenica in via Venezia a Ceglie Messapica (Brindisi), dove un bimbo di due anni e mezzo è sfuggito al controllo della mamma, che gli teneva la mano, ed.

Perde il controllo dell'auto e sbatte contro il ponte: grave donna 32enne - Incidente questa mattina, alle porte di Fabrica di Roma, dove una donna di 32 anni ha perso il controllo della propria auto, finendo violentemente contro le barriere di protezione di un ponte.

Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato, 24enne in prognosi riservata; San Polo di Piave, auto finisce nel fossato: grave un giovane di 24 anni; Incidente a San Polo di Piave. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro, 24enne in fin di vita.

Incidente a San Polo di Piave. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro, 24enne in fin di vita - Incidente in tarda serata del 28 luglio, a San Polo di Piave, alle porte di Cimadolmo, intorno alle 21 circa. Lo riporta ilgazzettino.it

Sbanda con l’auto e finisce nel fosso: 24enne elitrasportato in ospedale, è in condizioni disperate - SAN POLO DI PIAVE (TV) – Grave incidente stradale nella serata di lunedì 28 luglio in via Callarghe, dove un 24enne di origine kosovara ha perso il controllo della sua Peugeot 206 ed è finito fuori st ... Riporta nordest24.it