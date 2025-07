Auto di lusso noleggiate e rivendute con documenti falsi | scoperta truffa milionaria indagate 22 persone

Una complessa rete criminale specializzata nel noleggio e nella rivendita illecita di auto di lusso con un giro d'affari milionario, è stata smantellata dalla guardia di finanza che ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 22 persone, ritenute coinvolte a vario titolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Droga, prostitute e armi nascoste in auto di lusso: sequestrata una Limousine da 200mila euro nella Bergamasca - La Guardia di finanza di Bergamo ha arrestato due persone accusate di usare una società di noleggio auto operante tra Bergamo e Treviolo, come copertura per compiere diversi reati tra cui spaccio, prostituzione, rapine e detenzione illegale di armi da fuoco.

Dazi, furia di Trump sulle Barbie mentre ‘grazia’ le auto extra lusso - (Adnkronos) – Dazi del 100% sulle Barbie. Questa la proposta choc del presidente Usa Donald Trump, che arriva come una tegola sulle celebri bambole Mattel amate in tutto il mondo.

Cannibalizzazione di auto di lusso, pilota di supercar arrestato a Cittadella: così depredava i mezzi - Un lituano arrestato a Cittadella per ricettazione di parti di auto di lusso. Operazione della Polizia di Stato.

