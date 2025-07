rapisce cane e chiede riscatto arrestato 16enne a giugliano na

Tentata estorsione in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni √® stato arrestato con l‚Äôaccusa di aver chiesto un riscatto in denaro per la restituzione di Cindy, un piccolo cane maltese dal pelo riccio, rapito e poi usato come mezzo di ricatto a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania. Il cucciolo era stato temporaneamente affidato a un‚Äôamica dalla proprietaria, impossibilitata a occuparsene per qualche giorno. Dopo la misteriosa sparizione dell‚Äôanimale, la donna ha ricevuto una telefonata da una voce maschile che pretendeva 450 euro in cambio del cane. √ą stata lei a denunciare l‚Äôaccaduto ai carabinieri, facendo scattare l‚Äôintervento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

