La Sicilia flagellata dagli incendi | Nell' ultima settimana oltre 3 mila interventi oltre 700 a Catania

"Oltre tremila interventi in una sola settimana con più di 800 uomini dei vigili del fuoco impegnati". Così il comandante regionale dei vigili del fuoco Sicilia, Agatino Carrolo, che oggi pomeriggio ha incontrato i giornalisti per fare il punto sugli incendi nell'Isola. "In Sicilia ci sono state. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: oltre - sicilia - incendi - settimana

Appena un terzo delle scuole italiane dispone di una mensa: solo il 22% al Sud, oltre il 40% al Centro e al Nord. Sicilia fanalino di coda con il 13% - In Italia, su oltre 40.000 edifici scolastici, poco più di un terzo dispone di un locale mensa. Secondo i dati dell’Anagrafe nazionale, emerge una netta differenza tra le diverse aree geografiche del Paese.

Giro di Sicilia, oltre 200 auto d'epoca al via nel nome di Filippo Taruffi - Bugatti, Porsche, Jaguar, Lancia, Maserati, Alfa Romeo: da lunedì 12 a domenica 18 maggio più di 200 auto d'epoca, provenienti da varie parti d’Italia, Europa, America e Giappone, percorreranno le strade siciliane.

Sanità privata in Sicilia, oltre 10 mila ricoveri da ospedali pubblici: l'appello alla Regione - Incontro nella sede dell'Aiop Sicilia ieri mattina (19 maggio) tra i vertici dell’associazione dell’ospedalità privata e i rappresentanti dell’Ugl.

La Sicilia flagellata dagli incendi: "Nell'ultima settimana oltre 3 mila interventi, 630 a Palermo" https://ift.tt/br6C8DI Vai su X

AMICA NEWS EMERGENZA INCENDI IN SICILIA IL REPORT DELLA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DOPO UNA SETTIMANA DI FUOCO ? Questa settimana la Sicilia è stata interessata da condizioni meteorologiche particolarm Vai su Facebook

Sicilia flagellata dagli incendi: Nell'ultima settimana oltre 3 mila interventi dei vigili del fuoco, 630 a Palermo; La Sicilia flagellata dagli incendi: Nell'ultima settimana oltre 3 mila interventi, oltre 700 a Catania; Incendi in Sicilia, in una settimana oltre 3 mila interventi.

Sicilia flagellata dagli incendi: "Nell'ultima settimana oltre 3 mila interventi dei vigili del fuoco, 630 a Palermo" - A dirlo è il comandante regionale Agatino Carrolo, che aggiunge: "Sono bruciati circa 21 mila ettari tra boschi, campi e sterpaglie, in due mesi nell'Isola. Scrive palermotoday.it

Incendi in Sicilia, Carrolo "In una settimana oltre 3 mila interventi" - Sono stati effettuati oltre tremila interventi con circa 1400 uomini impegnati nelle operazione di spegnimento" ... Come scrive msn.com