Vlahovic al Milan è arrivata una luce verde decisiva | non ci sono più dubbi

Il Milan avrà il bomber serbo: sembra tutto fatto, è arrivata una conferma che potrebbe essere fondamentale sull’esito della trattativa (Ansa Foto) – SerieAnews Dusan Vlahovic ed un futuro tutto da scrivere. Dove giocherà nella prossima stagione? Una delle domande senza dubbio più ricorrenti ma anche una di quelle dove non c’è ancora risposta. Di certo c’è che non giocherà più con la maglia della Juventus. Con i bianconeri sembra ormai finita e l’unica via è quella della separazione. Il bomber ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e non vuole rinnovi al ribasso: da qui la cessione è quasi obbligatoria per non rischiare di perdere a parametro zero un patrimonio della società. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Vlahovic al Milan, è arrivata una luce verde decisiva: non ci sono più dubbi

In questa notizia si parla di: milan - arrivata - vlahovic - luce

Milan, Pellegatti: “Paratici, mi è arrivata una voce”. Spunta anche … - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla di Fabio Paratici ancora in orbita Milan. Poi il punto su Jimenez e Gutierrez

Roma, decisione presa su Saelemaekers: la comunicazione al Milan già arrivata - Il club giallorosso ha preso una decisione su Alexis Saelemaekers: il ds Ghisolfi ha informato il Milan ed ora spunta una mossa a sorpresa Roma, decisione presa su Saelemaekers: la comunicazione al Milan già arrivata (Ansa Foto) – SerieAnews La corsa al quarto posto è ancora aperta, anche se la Juventus sembra avere un piede e mezzo in Champions.

Milan, la contestazione dei tifosi è arrivata anche in Inghilterra e negli USA - La contestazione dei tifosi del Milan, sotto la sede e allo stadio contro il Monza, ha avuto risonanza anche nella patria di Gerry Cardinale

“Darwin Nunez: anche lì il Milan risponde "Ma hai visto quanto costa?". E se però sono sempre tutte risposte: 'ma hai visto l'ingaggio di Vlahovic?', 'ma hai visto cosa costa Boniface?', 'ma hai visto cosa costa Darwin Nunez?'... è sempre un continuo no” [ Pelleg Vai su Facebook

Milan e Manchester United in corsa per Dusan Vlahovic; Vlahovic al Milan, è arrivata una luce verde decisiva: non ci sono più dubbi; Colpo Milan per il rilancio: la decisione è presa.

Calciomercato Milan, Sandro Sabatini non ha dubbi: «Per conquistare in quarto posto il Milan deve acquistare questo giocatore» - Calciomercato Milan, Sandro Sabatini non ha dubbi: «Per conquistare in quarto posto il Milan deve acquistare questo giocatore». Secondo milannews24.com

il Milan sogna Vlahovic: l’arrivo del serbo in rossonero è a 2,50 - La vittoria del Milan per 4 a 2 sul Liverpool nella seconda amichevole della tournee asiatica, ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente rossonero, che inizia a guardare con ottimismo all’inizio della nuov ... Lo riporta msn.com