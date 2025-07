L’Inter ridotta a primo anti-Napoli anche dal Corriere della Sera Conte in pochi mesi ha cambiato lo storytelling

L’Inter ridotta ad anti-Napoli anche dal Corriere della Sera, Conte in pochi mesi ha cambiato lo storytelling Il Corriere della Sera titola così: “L’Inter di Chivu senza paura. L’antiNapoli è pronta”. Un titolo che certifica una resa, certamente un cambio nello storytelling e anche – diciamolo – un atteggiamento paraguru. Oggi la parola d’ordine è pompare il ruolo di favorito del Napoli perchĂ©, poi, dovesse succedere qualcosa, incepparsi l’ingranaggio, il pranzo sarebbe bello che servito. Ma questo appartiene al domani. L’oggi è una triste accettazione della realtĂ da parte dei bauscia. In pochi mesi dal sogno triplete (ormai dopo il Mondiale per club di Simone Inzaghi si sono perse le tracce ) al ruolo di antiNapoli, l’unico possibile (e sempre che il Milan di Allegri non ingrani, occhio). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Inter ridotta a primo anti-Napoli anche dal Corriere della Sera, Conte in pochi mesi ha cambiato lo storytelling

In questa notizia si parla di: inter - napoli - corriere - sera

Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire» - di Redazione Toni, l’ex bomber azzurro parla da Foiano della Chiana: Gattuso l’uomo giusto per l’Italia, e sulla corsa Scudetto non ha dubbi.

L’Inter vista ieri esalta quanto di straordinario il Napoli sta facendo (Sky) - A Sky Sport fanno il punto della situazione sul Napoli con Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno.

Buongiorno: «Napoli-Inter 1-1 è stata la partita della svolta, abbiamo capito di essere forti» (La Stampa) - Alessandro Buongiorno intervistato da La Stampa, a firma Guglielmo Buccheri. Ecco qualche estratto dell’intervista.

CORRIERE DELLA SERA - Napoli, gli acquisti colmano le 22 partite giocate in meno quest’anno rispetto all’Inter https://ift.tt/mjpFwAK Vai su X

Il Napoli vince lo scudetto, la diretta: McTominay e Lukaku stendono il Cagliari, esplode la festa. Inter, successo inutile a Como; Ultima giornata serie A, Inter e Napoli giocano venerdì. Spareggio, ecco l'eventuale data; Napoli o Inter, per la lotta scudetto chi sta meglio in vista dell'ultima partita?.

Condò: "Champions, Napoli e Inter in quarta fila. Senza un tetto salariale è contesa impari" - Paolo Condò scrive oggi sul Corriere della Sera di quella che sarà la prossima Champions League. Segnala msn.com

Esposito Inter, il Corriere della Sera apre: «Salvate il soldato Pio». Parte il raduno con un nuovo nove fatto in casa - Parte il raduno con un nuovo nove fatto in casa dopo Balotelli Oggi è il giorno del raduno in casa Inter. Secondo informazione.it