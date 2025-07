Ucraina sotto attacco ancora 20 morti nella notte | cresce la tensione tra Trump e Putin

Uno degli attacchi ha preso di mira un istituto penitenziario nella regione di Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud-orientale. L'attacco ha provocato la morte di almeno 16 persone e il ferimento di altre 35. Un'offensiva che sembrerebbe una risposta di Mosca alle nuove minacce di Donald Trump, che ieri ha lanciato un nuovo ultimatum al Cremlino per raggiungere una tregua. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina sotto attacco, ancora 20 morti nella notte: cresce la tensione tra Trump e Putin

