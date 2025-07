L' Olanda dichiara Ben-Gvir e Smotrich personae non gratae

I Paesi Bassi hanno dichiarato i ministri dell'ultradestra israeliani Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich 'personae non gratae', impegnandosi "a registrarli come stranieri indesiderati nel sistema Schengen ". Lo ha detto il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldkamp citato dal Jerusalem Post. "Questo perchĂ© hanno ripetutamente incitato alla violenza dei coloni ", hanno "sostenuto l'espansione degli insediamenti illegali e hanno invocato la pulizia etnica a Gaza ". Veldkamp ha aggiunto che l' ambasciatore israeliano nei Paesi Bassi sarĂ convocato e gli verrĂ chiesto di "chiedere al governo Netanyahu di cambiare rotta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Olanda dichiara Ben-Gvir e Smotrich personae non gratae

In questa notizia si parla di: gvir - smotrich - personae - gratae

“La Corte penale internazionale prepara mandati di arresto per Smotrich e Ben Gvir, ministri di Netanyahu” - In passato aveva già deciso di emettere i mandati di arresto per Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant e tre leader di Hamas.

Israele, secondo il Wsj la Cpi valuta un mandato di cattura per Ben Gvir e Smotrich - Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la Corte Penale Internazionale starebbe prendendo in considerazione l’eventualità di emettere mandati di arresto per due membri del governo israeliano: il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir.

Israele, Cpi verso mandato d'arresto per Smotrich e Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale minaccia: "Non mi fermeranno" - I mandati per i due ministri del governo Netanyahu riguarderebbero possibili crimini di guerra a partire da giugno 2014 collegati all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania La Corte penale internazionale è pronta a emettere un doppio mandato d'arresto, e ha messo nel mirino Smotrich e

La Slovenia dichiara Ben-Gvir e Smotrich personae non gratae perché incitano al genocidio. La presidente slovena aveva già chiesto il boicottaggio di EuroVision e condannato le sanzioni contro Albanese. Sembra incredibile, ma avviene in un Paese a gui Vai su X

L'Olanda dichiara Ben-Gvir e Smotrich personae non gratae; Personae non gratae. L'Olanda vieta l'ingresso ai ministri israeliani; L'Olanda dichiara Ben-Gvir e Smotrich personae non gratae.

L'Olanda dichiara Ben-Gvir e Smotrich personae non gratae - Gvir e Bezalel Smotrich 'personae non gratae', impegnandosi "a registrarli come stranieri indesiderati nel sistema Sche ... Da ansa.it

"Personae non gratae". L'Olanda vieta l'ingresso ai ministri israeliani - I Paesi Bassi hanno deciso di vietare l'ingresso nel paese al ministro israeliano delle Finanze Bezalel Smotrich e al ministro della Sicurezza Nazionale ... Riporta huffingtonpost.it