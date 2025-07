West Nile seconda vittima nel Lazio | un altro malato morto nel Casertano accertati 16 nuovi casi

Il virus West Nile torna a far paura nel Lazio. Un uomo di 77 anni, affetto da patologie croniche e sottoposto a trapianto cardiaco nel 2014, è deceduto all’alba del 28 luglio all’ ospedale Spallanzani di Roma. L’uomo, residente a Isola del Liri, in provincia di Frosinone, aveva recentemente soggiornato a Baia Domizia, nel Casertano. Ricoverato il 26 luglio per febbre alta fino a 40 gradi, è risultato positivo al West Nile Virus dopo l’analisi di plasma e urine. Il quadro clinico, giĂ compromesso da insufficienza renale cronica, si è rapidamente aggravato con insufficienza respiratoria e stato confusionale, fino al decesso avvenuto alle ore 6. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - West Nile, seconda vittima nel Lazio: un altro malato morto nel Casertano, accertati 16 nuovi casi

