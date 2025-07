Dazi l’accordo non uguale per tutti | chi ci guadagna e chi ci perde

L’accordo “scozzese” tra Donald Trump e Ursula von der Leyen divide l’ Unione europea. L’intesa, discussa e in via di formalizzazione entro il primo agosto, mira a ricucire i rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles. Secondo quanto dichiarato dal Commissario al Commercio Maros Sefcovic, i 27 Stati membri sono stati coinvolti nelle fasi preparatorie e restano in costante contatto con la presidente della Commissione. Tuttavia, le reazioni sono profondamente divergenti, in un quadro che riflette i diversi interessi economici e politici delle capitali europee. Leggi anche: Dazi, Bonelli insulta Meloni: “Patrioti? No, traditori”, è polemica L’Irlanda punta tutto sulle big tech. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dazi, l’accordo non uguale per tutti: chi ci guadagna e chi ci perde

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - uguale - tutti

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Accordo sui #dazi, parla il presidente di Confindustria. Al Tg1 delle 20 l’intervista ad Emanuele Orsini. #Tg1 Vai su Facebook

Dazi, critiche da Germania e Francia. Merz: Da accordo Usa-Ue danni sostanziali; Usa-Ue, verso l'intesa su una tariffa al 15%. Von der Leyen: Deve essere soddisfacente - Il punto sulla strategia dell'UE dalla corrispondente da Bruxelles; Dazi, cosa cambia per auto, energia, farmaci e difesa dopo l’accordo Usa-Ue.

Dazi, accordo Ue-Usa per un'aliquota unica al 15%: i settori più penalizzati, i dettagli dell'intesa - Dopo mesi di braccio di ferro, Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto un accordo sui dazi commerciali. Come scrive msn.com

Dazi, i punti controversi dell’accordo Usa-Ue su tariffe e settori coinvolti - Il patto scozzese annunciato da Trump e von der Leyen porta le tariffe complessive al 15%, ma restano i dubbi sui settori esclusi. Scrive repubblica.it