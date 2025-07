16enne rapisce cane e chiede riscatto

10.00 Un 16enne incensurato è stato arrestato per tentata estorsione a Varcaturo (Napoli). Il ragazzo ha rapito un cane, un maltese dal pelo riccio, per poi chiedere al telefono alla proprietaria 450 euro per restituire l'animale. La donna, prima dell'incontro, ha allertato i Carabinieri, che hanno predisposto un appostamento. Il ragazzo è ora nel Centro di accoglienza dei Colli Aminei. Denunciato il padre per lo stesso reato. Liberato il cane. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it