Perché The Gilded Age 3 è la serie da vedere in attesa del Gran Finale di Downton Abbey

Non si tratta solo di avere in comune l'autore Julian Fellowes, ma anche tematiche simili che guardano alla contemporaneità e al cambiamento. Ogni lunedì su Sky e NOW, a settembre al cinema. Prima quel gioiello cinematografico che è Godsford Park, poi quel capolavoro seriale che è Downton Abbey. È cosi che Julian Fellowes si è distinto prima nel Regno Unito e poi in tutto il mondo nel saper scrivere e mettere in scena come nessun altro i period drama. Lo ha fatto anche con The Gilded Age, la sua serie di lunga gestazione per HBO giunta alla terza stagione, ogni lunedì in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, e appena rinnovata per una quarta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Perché The Gilded Age 3 è la serie da vedere in attesa del Gran Finale di Downton Abbey

