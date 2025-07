Cade dalla spallette sui lungarni | grave 32enne

Caduta dalle spallette sui lungarni, all'altezza del Ponte di Mezzo, intorno alle 3 della notte scorsa. Un uomo di nazionalitĂ straniera di 32 anni, per cause da accertare, è precipitato finendo sulla banchina sottostante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, con l'aiuto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: lungarni - spallette - cade - grave

Pisa, cade dalla spalletta del lungarno: è grave; Cade dalle spallette del Lungarno a Pisa, grave 32enne; Cade dalla spallette sui lungarni: grave 32enne.

Pisa, cade dalla spalletta del lungarno: è grave - L’uomo è stato soccorso in piena notte dai vigili del fuoco e affidato al 118 che lo ha portato in ospedale in codice rosso ... Scrive msn.com

Cade dalle spallette del Lungarno a Pisa, grave 32enne - Nelle prime ore della mattina, intorno alle 3, i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti d’urgenza sul Lungarno, all’altezza del Ponte di Mezzo, per ... Secondo gonews.it