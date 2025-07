?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.47 Paesi Bassi in vantaggio per 33-30 quando mancano 20 secondi alla fine dell’ultimo assalto. 9.44 Ultimo assalto in corso: i Paesi Bassi conducono per 31-27 9.41 Siamo in attesa di conoscere quale sarĂ la sfidante dell’Italia. Al momento i Paesi Bassi conducono sulla Germania per 28-25. 9.40 Non un assalto semplice dunque per gli azzurri, che sia da monito per la fase successiva. 9.38 Questi i dettagli dell’assalto. # ITALY SD Risultati Risultati SD SWEDEN # 3 SANTARELLI Andrea 1 1 2 2 SVENSSON Jonathan 6 1 GALASSI Matteo 7 8 10 8 KELLY Christopher 5 2 BUZZACCHINO Gianpaolo 7 15 13 3 BRANDBERG Hugo 4 1 GALASSI Matteo 5 20 16 3 SVENSSON Jonathan 6 3 SANTARELLI Andrea 5 25 19 3 BRANDBERG Hugo 4 2 BUZZACCHINO Gianpaolo 4 29 23 4 KELLY Christopher 5 1 GALASSI Matteo 6 35 29 6 BACKSTROM Ian R 2 BUZZACCHINO Gianpaolo 5 40 36 7 SVENSSON Jonathan 6 3 SANTARELLI Andrea 5 45 43 7 KELLY Christopher 5 V45 D43 Finisce così! L’Italia supera la Svezia 45-43 e vola agli ottavi di finale! Italia-Svezia 44-41 Ancora una Italia-Svezia 43-40 Ancora due stoccate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: spadisti agli ottavi col brivido, più agevole il pass per le sciabolatrici