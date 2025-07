Shane Tamura chi è il 27enne autore della sparatoria a New York

New York, 29 luglio 2025 – Si chiamava Shane Tamura ed era originario di Las Vegas, l'uomo di 27 anni che ha sparato in un edificio di Park Avenue, a Manhattan, uccidendo quattro persone prima ditogliersi la vita. Secondo quanto spiegato dalla polizia di New York, aveva una storia di disagio mentale alle spalle ma, nonostante questo, aveva ottenuto un regolare porto d'armi con scadenza nel 2027. Tamura, un passato da giocatore di football, è entrato nella lobby del grattacielo che ospita tra gli altri proprio il quartier generale della Nfl (la lega americana di football), e ha ucciso a sangue freddo un poliziotto di servizio all'ingresso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Shane Tamura, chi è il 27enne autore della sparatoria a New York

In questa notizia si parla di: tamura - newyork - shane - 27enne

#StatiUniti Sparatoria a #NewYork. Un uomo armato ha sparato in un grattacielo di Manhattan, uccidendo 4 persone: un poliziotto e tre civili. Diversi i feriti. Il killer, Shane Tamura, 27enne, si sarebbe suicidato dopo essersi barricato nell'edificio. Aveva proble Vai su Facebook

#StatiUniti Sparatoria a #NewYork. Un uomo armato ha sparato in un grattacielo di Manhattan, uccidendo 4 persone: un poliziotto e tre civili. Diversi i feriti. Il killer, Shane Tamura, 27enne, si sarebbe suicidato dopo essersi barricato nell'edificio. Aveva proble Vai su X

Shane Tamura, chi è il 27enne killer di New York: il passato nel football, i disturbi mentali e il giallo del movente; Shane Tamura, chi è il 27enne autore della sparatoria a New York; Spari a Manhattan, cosa sappiamo sul killer Shane Devon Tamura dal porto d'armi ai problemi di salute mentale.

Shane Tamura, chi è il 27enne autore della sparatoria a New York - Un passato da giocatore di football e una storia di disagio mentale alle spalle, ma aveva ugualmente un regolare porto d’armi. Lo riporta quotidiano.net

Shane Tamura, chi è il 27enne killer di New York: il passato nel football, i disturbi mentali e movente - È stato identificato lo sparatore del grattacielo di Manhattan a New York: si tratta di Shane Devon Tamura, 27 anni, di Las Vegas. Come scrive msn.com