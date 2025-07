Trionfo e sconfitta della pallavolo

Trionfo delle ragazze di Julio Velasco, sorrisi e gloria per la nazionale di pallavolo che ha vinto in Polonia la Valley Nations League, fotografia di rito e rientro in Patria delle imbattute, un record che resiste da ventinove partite. Nemmeno il tempo di riaccomodarsi dopo la festa ed arriva, da Perugia, una grigia notizia opposta, Asja Cogliandro, centrale delle Black Angels Perugia Volley, è stata licenziata. Ha rubato nella cassa del club? No. Ha insultato il presidente Bartoccini Antonio? Negativo. Ha messo le mani addosso all'allenatore Giovi Andrea? Nemmeno. Dunque? Asja Cogliandro è incinta al quinto mese, è questa una colpa che non può essere accettata, tollerata, sopportata, va mandata a casa per prepararsi al parto, la pallavolo non fa più per lei, nonostante una carriera lunga tra A 2 e A1, tagliata via anche dal roster, indegna di proseguire la sua storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trionfo e sconfitta della pallavolo

In questa notizia si parla di: trionfo - pallavolo - sconfitta - asja

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: trionfo Italia nella pallavolo maschile, attesa per Marchello e le 4×100 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 NUOTO – Entrano in vasca gli atleti della finale dei 400 metri stile libero.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: trionfo Italia nella pallavolo maschile, Marchello ai piedi del podio nei 400 stile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:18 NUOTO – 26.24 per la ceca Nabojcenko, che si aggiudica la prima semifinale dei 50 farfalla dinanzi all’americana Welch (26.

Le padrone di casa della Svizzera vincono la prima partita degli Europei. Le elvetiche grazie al successo sull'Islanda tornano in corsa per la qualificazione ai quarti Seconda sconfitta per l'Islanda che viene eliminata Vai su Facebook

Trionfo e sconfitta della pallavolo.

Trionfo e sconfitta della pallavolo - Non è il caso di trasformare la Cogliandro in una eroina ma la questione è antica e ripropone l'ignoranza e la violenza psicologica nei confronti della "maternità" ... Come scrive ilgiornale.it