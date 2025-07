Olanda contro genocidio a Gaza vietato ingresso nel Paese a ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich | Vogliono pulizia etnica nella Striscia

Oltre ai Paesi Bassi, Regno Unito, Australia, Canada, Norvegia, Nuova Zelanda e Slovenia hanno giĂ adottato sanzioni nei confronti di Ben-Gvir e Smotrich L’Olanda prende di posizione nei confronti di due figure chiave del governo Netanyahu, contro il genocidio a Gaza. Il Ministro della Sicure. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Olanda contro genocidio a Gaza, vietato ingresso nel Paese a ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich: “Vogliono pulizia etnica nella Striscia”

