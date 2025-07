Nella serata di ieri, lunedì 28 luglio 2025, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Battiti Live ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Elsbeth intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Filorosso segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 L’assassinio del banchiere di Dio raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 In & Out – Niente di Serio ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 28 Luglio 2025