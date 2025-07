Avatar | The Last Airbender un’amatissima star di The Walking Dead sarà la voce di Zuko nel nuovo film

Sta procedendo spedito il casting della nuova pellicola d'animazione del franchise che probabilmente ritrarrĂ un Aang ormai quasi adulto Negli ultimi anni, i fan dell'amata serie Avatar: The Last Airbender hanno accolto con entusiasmo il ritorno in auge dello show. Il film in uscita che continuerĂ il viaggio di Aang ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che attendono pazientemente ogni giorno notizie sulla produzione e l'ultima riguarda il casting di Zuko. Il nuovo Signore del Fuoco sarĂ interpretato nientemeno che da Steven Yeun, famoso per il suo lavoro in The Walking Dead e come doppiatore nella serie Prime Video, Invincible. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avatar: The Last Airbender, un’amatissima star di The Walking Dead sarĂ la voce di Zuko nel nuovo film

In questa notizia si parla di: avatar - last - airbender - walking

Altograno lancia Federico, l’avatar che spiega la farina nutrizionalmente migliorata - Nel corso di un evento tenutosi presso la sede di Microsoft Italia durante Tuttofood, Altograno ha svelato una novità che promette di rivoluzionare il settore alimentare.

Avatar: la battaglia della famiglia di jake sully contro i nuovi villain na’vi - anteprima e dettagli del trailer di “Avatar: Fire and Ash”. Il primo antipasto visivo di “Avatar: Fire and Ash” è stato mostrato in anteprima da Disney, suscitando grande interesse tra i fan e gli appassionati di James Cameron.

In Italia arriva il primo avatar di un avvocato - (Adnkronos) – Il diritto spiegato da un avatar: è questa la nuova frontiera aperta dallo Studio legale Zambonin, che firma il primo avvocato avatar italiano.

Avatar: The Last Airbender, un’amatissima star di The Walking Dead sarà la voce di Zuko nel nuovo film; I produttori di avatar hanno confermato il ruolo del prossimo Steven Yun nella leggenda di Ang: The Last Airbender Movie | SDCC 2025; Steven Yeun entra a far parte del cast del nuovo film basato su Avatar - La leggenda di Aang.

Avatar: The Last Airbender, un’amatissima star di The Walking Dead sarà la voce di Zuko nel nuovo film - Negli ultimi anni, i fan dell'amata serie Avatar: The Last Airbender hanno accolto con entusiasmo il ritorno in auge dello show. Secondo msn.com

Avatar Creators Confirm Steven Yeun's Role in Upcoming The Legend of Aang: The Last Airbender Movie | SDCC 2025 - The creators of Avatar: The Last Airbender, Michael Dante DiMartino and Bryan Konietzko, confirmed a major piece of casting news for the upcoming The Legend of Aang: The Last Airbender movie in an ... Da msn.com