Bimbo precipita in un pozzo sulla spiaggia | terrore al lido!

Momenti di panico nel pomeriggio di domenica al Trullo Beach di Molfetta, dove un bambino di 11 anni è precipitato all’improvviso in un pozzo profondo circa quattro metri, con un metro d’acqua sul fondo. L’incidente è avvenuto in una zona del lido apparentemente sicura, non segnalata come pericolosa, e ha scatenato il terrore tra i bagnanti presenti. Secondo quanto emerso, il piccolo si trovava nei pressi del pozzo quando, per cause ancora da chiarire, il terreno ha ceduto sotto i suoi piedi. Il padre, accortosi subito dell’accaduto, si è calato con una corda e ha raggiunto il bambino, rimanendo con lui fino all’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bimbo precipita in un pozzo sulla spiaggia: terrore al lido!

