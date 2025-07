Postamat di via Trieste e Trento allarme dei residenti | ubicazione pericolosa raccolte oltre 200 firme

Tempo di lettura: 2 minuti Sono oltre 200 le firme apposte su una petizione pubblica indirizzata a Poste Italiane dove viene richiesto lo spostamento dello sportello Postamat dell’Agenzia Postale Benevento 1, sito alla via Trieste e Trento n° 2 “ in quanto l’ubicazione attuale è da ritenersi non adeguata all’utenza in primis per anziani, diversamente abili e donne incinte e non accessibile direttamente dalla strada principale. Inoltre – si legge ancora sul documento della petizione – l’ubicazione è da ritenersi pericolosa in modo particolare nelle ore serali e notturne. Chiediamo pertanto il posizionamento dello sportello con ubicazione nelle vetrine fronte strada per un miglior accesso per l’utenza e con condizioni di sicurezza maggiori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

