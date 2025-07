Juventus Women nuova giornata di visite al J Medical | arrivano le giocatrici impegnate all’Europeo – FOTO e VIDEO

direttamente dal nostro inviato. (Mauro Munno inviato al J Medical) – Oggi, al JMedical  di Torino, sono arrivate diverse giocatrici della Juventus Women  per sottoporsi alle visite mediche di inizio stagione. Queste calciatrici, che nelle scorse settimane sono state impegnate nell’ Europeo Femminile, si sono presentate al centro medico per iniziare ufficialmente la preparazione alla nuova stagione 20252026. L’appuntamento al JMedical rappresenta il primo passo verso una nuova annata calcistica, con le giocatrici pronte a riprendersi il loro posto nella squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, nuova giornata di visite al J Medical: arrivano le giocatrici impegnate all’Europeo – FOTO e VIDEO

In questa notizia si parla di: visite - medical - giocatrici - women

Juventus Women, ecco Cambiaghi: visite al J Medical per la nuova attaccante bianconera in arrivo dall’Inter – VIDEO - di Mauro Munno Juventus Women, visite al J Medical per Cambiaghi: la nuova attaccante bianconera è a Torino per iniziare la sua avventura.

Visite mediche David Juve: ecco quando è atteso al J Medical per i test fisici. Gli ultimi aggiornamenti sul suo arrivo - di Redazione JuventusNews24 Visite mediche David Juve: ecco quando è atteso al J Medical per i test di rito, propedeutici alla firma sul nuovo contratto con i bianconeri.

David Juve, l’attaccante è arrivato al J Medical! Visite mediche e poi inizierà la sua avventura in bianconero: il VIDEO - di Redazione JuventusNews24 David Juve, l’attaccante è arrivato al J Medical: tutti i dettagli e il racconto di questa giornata importante per i bianconeri.

Women Apu Medical – Lesione al crociato per Sara Ronchi; Juventus Women, nuova giornata di visite al J Medical; Juventus Women, primo giorno di visite mediche: arrivano Brighton e Rosucci VIDEO.

Abi Brighton e Harviken al J Medical: visite mediche - VIDEO - Abi Brighton e Harviken al J Medical: visite mediche per le giocatrici, colpi di gennaio della Juventus Women per rinforzare la rosa (inviato al J Medical) – La Juventus Women batte due colpi sul ... Come scrive juventusnews24.com

Juventus Women, ecco Cristina Libran: visite mediche presso il J Medical per la 10 e capitana della Spagna U19 – VIDEO - Juventus Women, ecco Cristina Libran: visite mediche presso il J Medical per la numero 10 e capitana della Spagna Under 19 – Il VIDEO (Mauro Munno inviato al J Medical) – La Juventus Women continua a ... Come scrive juventusnews24.com