Controlli sui camper abusivi a Torino Mirafiori | Basta degrado e problemi di sicurezza

Dalle prime ore di oggi, 29 luglio 2025, il reparto informativo sicurezza e integrazione della polizia locale di Torino sta eseguendo alcuni controlli all’area camper di piazzale Caio Mario a Torino, lungo corso Agnelli.Una zona problematicaDa mesi, si rincorrono le segnalazioni di politici e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: torino - controlli - camper - sicurezza

Controlli a tappeto a Torino Barriera di Milano, dopo gli ultimi episodi di estrema violenza - Controlli a tappeto dei carabinieri nella serata di ieri, mercoledì 14 maggio 2025, nel quartiere Barriera Milano a Torino, dopo i recenti episodi di violenza, anche estrema avvenuti nelle ultime settimane.

Torino, controlli a tappeto in 24 aziende: lavoratori "in nero" e videocamere non autorizzate, sanzioni e ammende per oltre 69mila euro - Lavoratori in "nero", sistemi di videosorveglianza non autorizzati e oltre 69mila euro tra ammende e sanzioni: continuano i controlli a tappeto da parte dei Carabinieri di Torino che, nel mese di maggio 2025, hanno indagato sulle attività di 24 aziende di cui cinque risultate, a vario titolo.

Controlli a tappeto nei locali pubblici a Torino Nizza Millefonti, due vengono chiusi per irregolarità - Nella prima metà di giugno 2025 gli agenti del commissariato di polizia Barriera Nizza, in collaborazione con la polizia locale e con l'ispettorato del lavoro di Torino, ha eseguito controlli nei locali della zona sud-orientale della città chiudendone due, che potranno riaprire entrambi una volta.

Quattro persone sono morte ed una quinta è rimasta ferita in uno scontro tra due auto sulla A4 Torino-Milano tra i caselli di Novara Est e Marcallo-Masero. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato provocato da un'auto che avrebbe imboccato l'a Vai su Facebook

Mirafiori: nascondeva oltre 700 grammi di droga nel camper e aggredisce gli agenti; Controlli a tappeto sulle coste sarde: ambulanti tutti regolari nel primo weekend; Fossacesia, l'area camper sul lungomare sud chiusa per sicurezza: l’amministrazione fa il punto.

Controlli sui camper abusivi a Torino Mirafiori: "Basta degrado e problemi di sicurezza" - Dalle prime ore di oggi, 29 luglio 2025, il reparto informativo sicurezza e integrazione della polizia locale di Torino sta eseguendo alcuni controlli all’area camper di piazzale Caio Mario a Torino, ... torinotoday.it scrive

Torino, fuggono ai controlli e guidano ubriachi: notte di follia stradale… - Operazione dei carabinieri a Torino: fermati due automobilisti senza patente e in stato di ebbrezza durante controlli straordinari ... Lo riporta giornalelavoce.it