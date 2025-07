Votali! | la catena del favore che soffoca la voce nelle aree interne

Carmine Pascale: “Critico le scelte politiche, non le persone. Serve rispetto per il dissenso e libertà dalle logiche clientelari che soffocano le nostre comunità”. Quando mi chiedono qui a Montella “ Ma tu ce l’hai col sindaco? ”, la mia risposta è spesso: “ Quale dei tanti? ” Vorrei fare una precisazione che, a volte, non è così scontata: è importante distinguere sempre tra la sfera personale di un individuo e il ruolo istituzionale che ricopre. Non si ha nulla contro la vita privata di nessuno, tantomeno di chi ricopre cariche pubbliche; ognuno è libero di vivere come desidera. Le critiche si sono concentrate sulle azioni politiche e sulle scelte amministrative, mai sulla persona in quanto tale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it