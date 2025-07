L’uomo, con precedenti penali, ha reagito agli agenti ma è stato bloccato e denunciato. Momenti di paura ieri mattina a Centocelle, quartiere est della Capitale. Un uomo di 48 anni, in evidente stato di alterazione, ha cercato di aggredire una donna che si trovava in strada con le sue due bambine, una di 5 anni e l’altra di appena 9 mesi. L’episodio è avvenuto in via delle Robinie, dove una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, del V Gruppo Casilino, stava effettuando un normale servizio di vigilanza. Gli agenti hanno notato la scena e sono intervenuti rapidamente per allontanare l’uomo e mettere in sicurezza la donna e le piccole. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma, paura a Centocelle: 48enne tenta di aggredire madre con due bambine, fermato dalla polizia