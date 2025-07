Ritrovato il coccodrillo di Ladispoli ma era solo un enorme giocattolo | sospiro di sollievo tra i residenti

Uno sconcertante avvistamento, poi la divertente scoperta: a Ladispoli è stato davvero intravisto un coccodrillo sì, ma si trattava di un giocattolo. La notizia della presenza di un alligatore nel fiume Sanguinara aveva creato preoccupazione in città, così il comune e le forze dell’ordine erano scese in campo per ritrovare l’animale. Per fortuna, si è trattato di una bravata. Nessun alligatore girava in libertà tra le acque di Ladispoli. Già dalle prime immagini che circolavano sul web c’era il sospetto che si trattasse di un giocattolo, poi è arrivato il ‘ritrovamento’ che ha allontanato la paura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato il coccodrillo di Ladispoli, ma era solo un enorme giocattolo: sospiro di sollievo tra i residenti

