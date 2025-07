Lindsay Lohan ha ricreato dei look Annie James coded per il tour di Freakier Friday

Nel bel mezzo della promozione per Freakier Friday, Lindsay Lohan ha deciso di fare un piccolo salto temporale. ma non nel modo in cui ci aspettavamo. Sì, il sequel di Freaky Friday è alle porte, ma l’attrice ha riportato alla ribalta un’altra gemma del suo passato cinematografico: The Parent Trap. E lo ha fatto non con parole, ma con un look che grida “Annie James” da ogni angolazione. Lindsay Lohan e il ritorno di Annie James nella tappa del tour a NY di Freakier Friday. Passeggiando per le strade di New York il 28 luglio, Lohan ha sfoggiato un completo giallo e nero a quadretti che sembrava uscito direttamente dal set del film del 1998. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lindsay Lohan ha ricreato dei look Annie James coded per il tour di Freakier Friday

