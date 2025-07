Fatture false per ottenere quasi un milione di euro di fondi pubblici | sei persone denunciate

Milano, 29 luglio 2025 ‚ÄstSei persone, in qualit√† di amministratori di diritto e di fatto di diverse societ√†, sono state denunciate dai¬†militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Crema, al termine di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cremona,¬†per una serie di gravi reati fiscali e finanziari. Le accuse spaziano dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti all'indebito utilizzo di finanziamenti pubblici, passando per condotte di riciclaggio e malversazione. L'attivit√† investigativa ha preso avvio da una verifica fiscale nei confronti di una societ√† con sede in provincia di Cremona operante nel settore dell' informazione pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

