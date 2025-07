Il dramma di Gaza l’Omceo a fianco di Medici senza frontiere

In Italia le persone hanno “disertato il silenzio” aderendo all’iniziativa proposta da Pax Christi, movimento cattolico per la pace, lanciata per rompere il silenzio sul dramma di Gaza. Le campane delle chiese, alle 22 di in punto di domenica scorsa, suonavano nelle varie cittĂ . E nel frattempo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il dramma di Gaza, l’Omceo a fianco di Medici senza frontiere.