Sparatoria in un bar in Ecuador | uccise diciassette persone

Domenica, un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in un bar di El Empalme, nell'ovest dell' Ecuador, e ha aperto il fuoco sugli avventori. Nella sparatoria sono state uccise diciassette persone, tra le quali un bambino di appena dodici anni; altre quattordici sono rimaste ferite in modo più o meno grave. Secondo i racconti dei testimoni e le prime ricostruzioni della polizia del posto, la banda sarebbe arrivata di fronte al locale a bordo di due pick-up. Gli aggressori avrebbero sparato a tutti coloro che si trovavano davanti al bar e al suo interno. Prima di fuggire via, avrebbero colpito altre persone.

