Sono mamma Il dolce annuncio della giovane cantante e del marito famoso | prima figlia

Gioia immensa per la cantante, diventata mamma per la prima volta a 29 anni. L’annuncio è arrivato dalla stessa artista attraverso delle foto apparse sul suo profilo Instagram ufficiale. Cinque mesi fa aveva rivelato ai suoi fan di essere incinta e lo scorso 26 luglio è nata la piccola, anche se la comunicazione è avvenuta solamente nelle ultime ore. Con alcune stories sempre su Instagram ha commentato così la nascita della prima figlia: “ Il mio mondo. Sono mamma ora “. Sul suo volto è stato possibile scorgere non solo la stanchezza dovuta al momento post-parto, ma anche l’enorme felicità per l’allargamento della sua famiglia, a due anni di distanza dal suo matrimonio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it