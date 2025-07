Scandone ritorna Jacopo Ragusa | energia e solidità sotto le plance

Tempo di lettura: 2 minuti Continua senza sosta il mercato della Scandone Avellino in vista della stagione 202526. Dopo l’ingaggio del play-guardia Donato Vitale, il club biancoverde ufficializza un altro importante tassello del proprio roster: si tratta di Jacopo Ragusa, pivot classe 2000 che torna a vestire la maglia irpina dopo l’esperienza della stagione 2020-2021. Ragusa è un lungo moderno, solido e affidabile, con spiccate doti fisiche e atletiche. Rimbalzista aggressivo e attento protettore del ferro, abbina alla presenza sotto canestro una mano educata, capace di colpire sia dalla media che dall’arco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scandone, ritorna Jacopo Ragusa: energia e soliditĂ sotto le plance

In questa notizia si parla di: scandone - jacopo - ragusa - ritorna

UFFICIALE - Scandone, ecco il ritorno di Jacopo Ragusa Vai su X

Ragusa torna alla Scandone: energia e potenziale per il nuovo roster biancoverde; COLPACCIO SCANDONE, PRESO L’EX VIOLA VITALE; UFFICIALE - Scandone, ecco il ritorno di Jacopo Ragusa.

Serie B - Scandone Avellino, c'è il ritorno di Jacopo Ragusa - La Scandone Avellino è lieta di annunciare il ritorno di Jacopo Ragusa, pivot classe 2000. Scrive msn.com

Ragusa torna alla Scandone: energia e potenziale per il nuovo roster biancoverde - Il centro pugliese classe 2000 è ufficialmente un nuovo rinforzo del club irpino, pronto a mettersi al servizio di coach Carone per la prossima stagione ... Come scrive orticalab.it