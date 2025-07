Von der Leyen annuncia resa | Europa firma accordo dazi al 15%

Dazi. Meloni plaude, Macron parla di resa e Merz preoccupato: le reazioni europee all’intesa commerciale. BRUXELLES TURNBERRY – L’accordo sui dazi al 15% tra Unione Europea e Stati Uniti, siglato tra Ursula von der Leyen e Donald Trump, ha scatenato reazioni contrastanti tra i governi europei. L’Italia guarda alla “stabilità ”, ma Francia e Germania denunciano “resa agli USA”. Si tratterebbe di una sorta di accordo quadro, i cui dettagli verranno messi a punto in seguito. Annunciarlo come il miglior accordo possibile, francamente lascia di stucco. Nell’aliquota vi sarebbero anche le auto e, secondo la Ue, i farmaci. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Resa del G7 a Trump sulla tassa minima, von der Leyen: “L’accordo va attuato”. Tridico: “Meloni svende l’interesse nazionale” - La promessa del G7 a Donald Trump di esentare le multinazionali Usa dalla tassa minima del 15% scatena le prime critiche politiche in Italia nei confronti della premier Giorgia Meloni, che quando era all’opposizione predicava la necessità di colpire duramente i grandi gruppi.

Resa sui dazi, Meloni: “Positivo aver trovato accordo, c’è ancora da battersi. Ora l’Ue non perda tempo” - “Giudico positivamente che si sia trovato un accordo, perché un’escalation commerciale tra Usa e Ue avrebbe avuto conseguenze potenzialmente devastanti”.

Dazi, per l’opposizione è una «resa». Schlein: siamo subalterni agli Usa - Anche Conte boccia l’accordo: per compiacere Trump si sacrifica il futuro degli italiani ... Si legge su msn.com

Dazi, Parigi e Berlino criticano Ursula ma il sì all’accordo non è a rischio - LO SCENARIO BRUXELLES In Europa nessuno brinda all’accordo con dazi al 15% siglato da Ursula von der Leyen e Donald Trump al golf resort di Turnberry. Come scrive ilmessaggero.it