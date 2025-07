Infortunati Inter novità dal ritiro ad Appiano | due già in gruppo il punto

Infortunati Inter, le condizioni fisiche dei calciatori nerazzurri dopo i primi giorni del ritiro ad Appiano. Tutti i dettagli in merito. Dopo due giorni dedicati ai test atletici e alle prime valutazioni individuali, l’ Inter ha dato il via alla fase intensa della preparazione estiva. Ieri, ad Appiano Gentile, si sono svolte le prime sedute “pesanti”, segnate da ritmi elevati e carichi progressivi per mettere alla prova la tenuta fisica dei giocatori. Il tutto si è svolto sotto gli occhi di un ospite d’eccezione: il neo commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, accompagnato da Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci e Luigi Riccio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, novitĂ dal ritiro ad Appiano: due giĂ in gruppo, il punto

In questa notizia si parla di: inter - appiano - ritiro - infortunati

Appiano Gentile Inter: giorno di riposo dopo l’impresa compiuta col Barcellona - di Redazione Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile.

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro verso la Lazio - di Redazione Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile.

Inter sperimentale col Torino? Sì, ma da Appiano Gentile un concetto – Sky - L’Inter cambierà diversi uomini contro il Torino, con Simone Inzaghi pronto a sperimentare qualcosina di nuovo.

Lookman-Inter, rilancio da 40 milioni più 2-3 milioni nella parte fissa e con i bonus si potrà salire ancora: giusto spendere questa cifra? Marotta e Ausilio per regalare Lookman a Chivu sono disposti a fare il massimo. Da martedì in poi si apriranno i gior Vai su Facebook

Inter, raduno al via questa mattina ad Appiano Gentile; Lautaro in gruppo alla vigilia di Inter-Barcellona e Pavard?; FCIN1908 / Pavard ha ancora dolore e lascia il ritiro: non convocato per Inter-Barcellona.

Infortunati Inter, prime indicazioni dal ritiro di Appiano: Bisseck e non solo, le condizioni - Infortunati Inter, le condizioni fisiche dei calciatori nerazzurri nel primo giorno del ritiro in Appiano. Si legge su informazione.it

FOTO – Inter a lavoro, sorrisi e abbracci nel secondo giorno di ritiro - Primi giorni di ritiro ad Appiano Gentile per l'Inter, con i calciatori impegnati nei testi fisici. Lo riporta inter-news.it