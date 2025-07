Manu Chao sigilla un Lake Sound Park da record a Villa Erba

Il Lake Sound Park edizione 2025 verrĂ ricordato come quello dei record, con un numero di spettatori, anche grazie ai suoi 13 spettacoli, mai registrato prima: 30mila.  Un traguardo al quale contribuisce questa sera, martedì 29 luglio, un ultimo atteso sigillo live. A salutare il pubblico delle. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Da Amoroso a Vecchioni. Ecco Lake Sound Park 2025 - CERNOBBIO (Como) Prosegue la mission (vincente) di MyNina di dar vita ogni anno ad eventi che portino la cultura in uno spazio meraviglioso, aperto a un pubblico trasversale, Villa Erba.

Goran Bregovi? torna sul lago di Como: a luglio per il Lake Sound Park - Dopo aver incantato il pubblico del 75° Festival di Sanremo al fianco di Olly nella serata dei duetti, con un’intensa interpretazione de Il Pescatore di Fabrizio De André, e forte del grande successo del suo ultimo tour italiano – che ha fatto registrare quasi ovunque il tutto esaurito – Goran.

Manu Chao in concerto a Villa Erba, il Lake Sound Park mette a segno un altro colpaccio - Il Lake Sound Park ospiterà martedì 29 luglio 2025 sul lago di Como a Cernobbio il concerto di Manu Chao per l’unica tappa lombarda del suo ritorno live in Italia.

L'ennesimo sold out al Lake Sound Park: c'è Davide Van De Sfroos Il live report di Laura Lalab Bianchi Franco Valsecchi LAKE SOUND PARK Davide Van De Sfroos MyNina Spettacoli ABOUT ENT. #davidevandesfroos #lakesoundpark #livemusicpho Vai su Facebook

Manu Chao chiude il Lake Sound Park a Villa Erba - Dopo il successo della collaborazione con Alfa in "A me mi piace", Manu Chao torna dal vivo domani nell'unica data lombarda del suo tour Ultra acoustic, che chiude la quarta edizione del Lake Sound pa ... Scrive msn.com

Lake Sound Park, il ritorno di Davide Van De Sfroos - Sabato 26 luglio De Sfroos torna a Villa Erba con il tour “Live 2025”. Lo riporta ciaocomo.it