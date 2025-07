È qualcosa che gli cambierà completamente la vita | le parole della fidanzata di Bonicelli Le condizioni del ginnasta

“Parto con il ringraziare tutti per l’affetto dimostrato in questi giorni difficili nei confronti di Lorenzo e della sua famiglia. Siamo tutti qui con lui a trasmettergli il vostro amore”. A parlare è Lisa Rigamonti, fidanzata di Lorenzo Bonicelli, il ginnasta caduto durante un “triplo raccolto” agli anelli alle Universiadi estive in corso a Essen, in Germania. Bonicelli è stato operato alle vertebre cervicali e poi indotto in coma farmacologico. “Ogni parola, ogni pensiero, ci e gli dà forza. Quello che è successo è una cosa molto complicata che gli cambierà completamente la vita”, ha proseguito la fidanzata, che ha affidato ai social il proprio pensiero accompagnando tutto con due foto: una al mare, felici e spensierati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È qualcosa che gli cambierà completamente la vita”: le parole della fidanzata di Bonicelli. Le condizioni del ginnasta

