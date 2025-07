Il Faenza inizia la preparazione estiva al campionato di Eccellenza e punta sui giovani del vivaio

Sono giovani emergenti che hanno conquistato spazio e minuti nella scorsa stagione, qualcuno giocando anche molte partite da titolare. A loro il Faenza Calcio concede fiducia e spazio per affidarli agli ordini del mister Nicola Cavina in vista dell’avvio della preparazione al campionato di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Ultime conferme per il Faenza Calcio; Grande successo al Mini-Autodromo delle Ceramiche per il campionato dell’ASD Faenza RC Team; Calcio, Faenza Calcio e Virtus Faenza rinnovano il patto: in condivisione le giovanili ed ora anche lo stadio.

Ultime conferme per il Faenza Calcio - Sono giovani emergenti che hanno conquistato spazio e minuti nella scorsa stagione, qualcuno giocando anche molte partite da titolare. Da ravennawebtv.it

Faenza Calcio e Virtus Faenza: doppia salvezza e focus sul settore ... - Il Faenza Calcio, guidato dal debuttante mister Nicola Cavina è riuscito a ottenere la permanenza nel campionato di Eccellenza. Si legge su ilrestodelcarlino.it