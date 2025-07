Costringono minore disabile a prostituirsi | 6 indagati Sesso in cambio di cocaina

Avrebbero costretto un minore disabile a prostituirsi, facendogli anche consumare della cocaina. Sei persone sono finite nel mirino della Procura della Repubblica di Napoli che nei giorni scorsi ha notificato agli indagati, tra sfruttatori e clienti del ragazzo, il provvedimento di chiusura delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

