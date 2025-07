Gli italiani in guerra? Solo il 16% sarebbe disposto a combattere per la Patria secondo un'indagine del Censis, centro studi privato e indipendente fondato nel 1964, sulla "percezione dei conflitti e sul riarmo nella società italiana". Gli altri punterebbero a sopravvivere chiudendosi in cantina o addirittura affiderebbero la difesa del proprio Paese a contractor stranieri, una volta noti come mercenari. Per non parlare del 19% che confessa, senza remore, la scelta della fuga piuttosto che andare al fronte. I 100mila caduti del sacrario di Redipuglia, che hanno versato il loro sangue per fare l'Italia nelle trincee del Carso o sul Piave, si rivoltano nella tomba. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli italiani fuggiranno davanti a ogni guerra