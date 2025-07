Wesley si presenta così | lupo tatuato ed entusiasmo alle stelle

È arrivata ieri l’ufficialità dell’ingaggio di Wesley da parte dell’AS Roma. L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali del club, che hanno accolto con entusiasmo l’arrivo dell’esterno brasiliano classe 2003, proveniente dal Flamengo. Il giovane talento ha sempre espresso il desiderio di indossare la maglia giallorossa, e ora quel sogno è finalmente diventato realtà. Wesley si è subito messo a disposizione di Gian Piero Gasperini, scegliendo di rimandare il ritorno in Brasile per completare le pratiche burocratiche legate al visto, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, utilizzerà un visto provvisorio, che gli consentirà non solo di restare in Italia, ma anche di viaggiare in Inghilterra, garantendo così la sua presenza in tutte le fasi della preparazione estiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

