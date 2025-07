Non c' è un manuale per essere genitori perfetti ecco però cosa serve per educare e percorrere territori alieni

Essere genitori non è mai stato semplice. Ma oggi, in un’epoca accelerata, iperconnessa e sovraesposta all’informazione, educare un figlio è diventata una vera e propria sfida emotiva, sociale e psicologica.I genitori che incontro in studio arrivano spesso stanchi, confusi, pieni di domande: “Sto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: genitori - essere - educare - manuale

Crollo in una scuola, genitori terrorizzati: "Poteva essere una tragedia" - Poteva trasformarsi in tragedia quanto accaduto stamattina nella palestra della scuola Gandhi di Casoria, dove due blocchi di laterizio si sono staccati dal soffitto e sono crollati al suolo.

“Che consiglio sull’essere genitori dareste alla voi del passato?”: la risposta delle mamme in un sondaggio - Una nuova indagine americana ha raccolto i consigli che le madri darebbero alle loro sĂ© stesse del passato, tra incoraggiamenti e riflessioni sulla maternitĂ , definita dal 93% del campione come l’esperienza piĂą difficile ma anche piĂą gratificante della vita.

“Non abbiate paura di essere comprensivi con i figli”: l’appello della psicologa contro il mito dei genitori severi - Durante una puntata del suo podcast, psicologa dell’infanzia Becky Kennedy ha invitato i genitori a rivedere l’idea che l'empatia e la compassione nei confronti dei propri figli li renda troppo fragili e inadatti ad affrontare il mondo: al contrario, validare le emozioni durante i capricci e mostrarsi aperti all'ascolto anche dopo una marachella, aiuta i bambini a sviluppare autocontrollo e resilienza.

Educazione digitale e la guida con consigli per genitori e adulti; Save the Children. L’importanza dell’educazione digitale anche per i genitori; Stop ai device dopo le 22:30 e mai durante i pasti: la guida completa del pedagogista Sidoti per genitori che vogliono educare i figli all'uso responsabile della tecnologia.

Educare senza perdere la calma: le dritte per i genitori - iO Donna - Le dritte della pedagogista Quante volte capita di alzare la voce e perdere la calma con i figli, per poi essere divorati dai sensi di colpa? Si legge su iodonna.it

Educare, un menù con 5 sapori. Ecco quali sono - Avvenire.it - Infine, lo scopo dell’essere genitori è permettere ai figli di diventare indipendenti. Secondo avvenire.it