Autorità Gaza 30 morti nei raid su campo profughi Nuseirat

La protezione civile di Gaza ha dichiarato che i raid aerei israeliani hanno ucciso almeno 30 palestinesi, tra cui donne e bambini, nel distretto centrale di Nuseirat. Il portavoce dell'agenzia di protezione civile, Mahmud Basal, ha affermato che i raid sono stati effettuati durante la notte e fino al mattino e "hanno preso di mira diverse abitazioni" nel campo profughi di Nuseirat. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - AutoritĂ Gaza, 30 morti nei raid su campo profughi Nuseirat

Media, raid israeliano a Nuseirat, 11 morti, un bambino - Undici palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, e oltre 70 feriti, in un attacco israeliano su un gruppo di civili a nord del campo di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale, secondo quanto riferito da una fonte medica ad Anadolu.

Gaza, raid aereo israeliano su sito distribuzione acqua a Nuseirat, oltre 10 morti, 6 bambini, Idf si nasconde dietro un dito: "Malfunzionamento"- VIDEO - Dopo l'ennesima strage di palestinesi, l'esercito israeliano si è giustificato dichiarando che l'attacco era indirizzato verso altri obiettivi In un raid israliano sul sito di distribuzione d'acqua nel campo profughi di Nuseirat, oltre 10 palestinesi, tra cui 6 bambini, sono rimasti uccisi.

Gaza, nuova strage di civili al sito GHF di Zikim per distribuzione aiuti, oltre 10 morti; raid su campi profughi di Mawasi e Nuseirat - VIDEO - Israele apre il fuoco contro civili a Zikim in attesa di cibo: 14 morti in 24 ore, anche due bambini.

Gaza, raid israeliano sul campo profughi di Nuseirat: 30 morti. L'Olanda dichiara Ben-Gvir e Smotrich persone non grate - Il ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas afferma che dall'inizio della guerra con Israele il 7 ottobre 2023 sono stati uccisi nella Striscia 59. Segnala ilmattino.it

