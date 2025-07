Il leader palestinese svolta storica | Hamas deponga le armi e lasci Gaza

Screenshot Hamas deve “deporre le armi”, “rilasciare gli ostaggi” e “rinunciare al controllo di Gaza”. È la linea tracciata dal primo ministro palestinese Mohammad Mustafa, intervenuto alla conferenza dell’Onu dedicata alla soluzione a due Stati. Lo riferisce il Times of Israel, rilanciando un messaggio che potrebbe segnare un cambio di fase: l’Autorità nazionale palestinese si dice pronta a rientrare a Gaza, ma solo a precise condizioni. Mustafa ha rivolto un appello diretto alla comunità internazionale: “ Tutti i Paesi hanno la responsabilità di agire ora per porre fine alla guerra contro il nostro popolo a Gaza e in tutta la Palestina, per garantire il rilascio degli ostaggi e i prigionieri e per assicurare il ritiro delle forze di occupazione israeliane”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

