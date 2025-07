West Nile seconda vittima nel Lazio | i sintomi sono gravi nell’1% dei casi

La febbre West Nile è una malattia determinata dal virus West Nile (Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto West Nile. Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. I serbatoi sono uccelli selvatici e zanzare (soprattutto del tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - West Nile, seconda vittima nel Lazio: i sintomi sono gravi nell’1% dei casi

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

Nel Lazio sono 16 i nuovi casi di positività al virus West Nile, confermati dalle analisi effettuate presso il laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani". È quanto si legge nel bollettino della Regione Lazio.

West Nile, chi era Mario Tatangelo: la seconda vittima in Lazio

West Nile, seconda vittima nel Lazio: 77enne morto allo Spallanzani di Roma. Accertati 16 nuovi casi, un altro malato deceduto nel Casertano; West Nile: altre due vittime, in Campania e nel Lazio, dove salgono a 16 i nuovi casi positivi; Virus West Nile: morto un uomo allo Spallanzani, è la seconda vittima nel Lazio.

Perché gabbiani e cornacchi possono portare il virus West Nile in città secondo Rezza - «Cornacchie e gabbiani in città potrebbero influire sulla trasmissione del West Nile». Come scrive ilmattino.it

