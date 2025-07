Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione Caprini | Serve consapevolezza

Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Gentile Direttore,con questa mia lettera desidero portare all’attenzione della cittadinanza e del dibattito pubblico un tema di assoluta attualitĂ e importanza: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - pubblica - amministrazione

Barreca “Con intelligenza artificiale turismo sempre più personalizzato” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il turismo vale quasi il 14% del Pil nazionale e genera quasi 232 miliardi di euro annuali, con una crescita costante, è un’industria che continua a contribuire al benessere del Paese a livello sociale, economico e occupazionale”.

Antonio Bana alla guida del Comitato Etico dell’Ente Nazionale Intelligenza Artificiale - L’Avvocato Antonio Bana  è stato scelto quale Presidente del Comitato Etico dell’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale  (ENIA), organo chiamato a orientare e interrogare le scelte strategiche e operative dell’Ente alla luce dei principi fondativi di dignità umana, giustizia sociale,  libertà  e responsabilità collettiva.

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - L’app cinese lancia uno strumento che trasforma immagini statiche in brevi video animati da pubblicare nelle Storie.

Oggi parte #Sogei_IA Nel nostro viaggio verso una Pubblica Amministrazione sempre piĂą digitale, l'Intelligenza Artificiale gioca un ruolo fondamentale. In questa rubrica, racconteremo come #Sogei utilizza l'IA nei suoi progetti piĂą innovativi, dalla gestione Vai su Facebook

L’Intelligenza Artificiale nel cuore della pubblica amministrazione, una trasformazione già in atto: rivoluzione silenziosa? Vai su X

Intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, Caprini: Serve consapevolezza; L’Intelligenza Artificiale nel cuore della pubblica amministrazione, una trasformazione già in atto: rivoluzione silenziosa?; IA nella Pubblica amministrazione: pubblicata la prima indagine di AgID svolta presso le amministrazioni centrali.

Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione: potenzialità ... - Abbiamo quindi visto che gli strumenti di intelligenza artificiale stanno giocando un ruolo sempre più cruciale nella modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Scrive repubblica.it

Intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione - Secondo appuntamento con la conferenza "fit4digital" che ha messo a fuoco gli ambiti in cui la pubblica amministrazione può utilizzare l'intelligenza artificiale ed i limiti di questo utilizzo. Come scrive ansa.it