Warner Bros Discovery | i nomi delle società e i team dirigenziali dopo la scissione

Prende forma il nuovo assetto di Warner Bros. Discovery, che a giugno ha annunciato la scissione in due societĂ distinte. Streaming & Studios, che ospiterĂ Warner Bros. Television, il Motion Picture Group, i DC Studios, HBO ed HBO Max e la divisione gaming, nonchĂ© sia gli archivi cinematografici sia quelli televisivi, si chiamerĂ Warner Bros.: «Un omaggio all’ereditĂ di oltre un secolo di narrazione che ha definito il settore», fanno sapere da WBD. Global Networks che includerĂ invece i principali marchi televisivi di intrattenimento, sport e news come Cnn, Tnt Sports negli Usa e Discovery con i canali in chiaro in Europa, sarĂ Discovery Global in osservanza dell’affinitĂ e del valore che questo nome ha nel settore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Warner Bros. Discovery: i nomi delle societĂ e i team dirigenziali dopo la scissione

In questa notizia si parla di: warner - bros - discovery - societĂ

Mister Movie | Warner Bros. & DCU: Superman, Batman, Wonder Woman, Supergirl – I 4 Pilastri del Futuro Annunciati - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1 è stato recentemente diffuso in streaming da Warner Bros. Italia, offrendo uno sguardo emozionante nel cuore della velocità che caratterizza questo sport.

Sanremo, Warner Bros si chiama fuori: al momento in corsa solo la Rai - Warner Bros Discovery non presenterà una manifestazione d’interesse per l’organizzazione del Festival di Sanremo.

Warner Bros. Discovery si divide in due societĂ : si chiameranno Warner Bros. e Discovery http://dlvr.it/TM90zv #WarnerBros #Discovery #Cinema #Televisione #Riorganizzazione Vai su X

Warner Bros. Discovery si divide: ecco come si chiameranno le due societĂ ; Warner Bros. Discovery, nuove societĂ da scissione saranno Warner Bros. e Discovery Global; Warner Bros Discovery annuncia i nomi delle nuove societĂ dopo lo spin-off.