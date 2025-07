Orsi parla del mercato dell’Inter e di come la societĂ stia supportando con gli acquisti il tecnico Chivu. E al contempo si cita anche Simone Inzaghi. SPESE DIVERSE – Nando Orsi, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, parla delle differenze tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi per quanto riguarda il calciomercato: « Fortunato Chivu e non lo è stato Inzaghi con gli acquisti. Non poteva spendere. Poi vado a vedere due finali di Champions League e uno scudetto vinto, beh, Inzaghi non ha poi lavorato così male. Scudetti persi? Bisogna vedere se sono persi o se sono vinti dagli altri. Così è troppo facile. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Orsi: «L’Inter spende e spande, Chivu fortunato. Con Inzaghi no»