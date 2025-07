Un vasto incendio nella riserva del Borsacchio distrugge oltre due ettari di vegetazione

Fiamme nell'area della riserva naturale del Borsacchio, nel comune di Roseto degli Abruzzi. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è divampato nella mattinata di ieri, lunedì, e ha distrutto circa due ettari di vegetazione retrodunale lambendo la linea di costa e arrivando a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Riserva del Borsacchio: "Qui si riproducono il Fratino e le tartarughe" - Marco Borgatti, delle Guide della Riserva gestita da volontari, spiega l'importanza dell'area protetta per tutelare specie in via di estinzioneÂ

Dalla Riserva del Borsacchio alla Ghost Town di Corvara: l’Abruzzo nascosto che merita attenzione - L’Abruzzo è una regione tutta da scoprire. Dalle coste selvagge alle vette dell’entroterra. Il suo territorio offre un patrimonio paesaggistico, storico e culturale, ancora largamente inesplorato dal grande pubblico.

Divampa un incendio nella riserva del Borsacchio: 2 ettari di verde in fumo, le fiamme minacciano i nidi del Fratino - In fumo due ettari di verde nella riserva del Borsacchio a causa di un incendio divampato intorno all’ora di pranzo di oggi, lunedì 28 luglio, nella zona nord dell’area protetta e dunque nel territorio di comune di Roseto.

