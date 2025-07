La sinistra sbaglia donna

A nessuno piace subire dei dazi, ma nessuno ha il potere di evitarli, posto che qualcuno si è intestardito a metterli. Quel qualcuno si chiama Donald Trump, come noto non l'hanno scelto i cittadini europei, e tantomeno, quindi, quelli italiani. Dei dazi ne hanno dovuto prendere atto, quindi subirli, praticamente tutti i Paesi del mondo, di qualsiasi forza, dimensione e colore politico dei loro governi. Ci sarĂ un motivo se nessuno, dico nessuno, ha risposto sparando ad alzo zero contro l'America e se tutti, nessuno escluso, hanno provato a trattare per limitare i danni così da poter almeno dire di aver trasformato un bicchiere piĂą che mezzo vuoto in un bicchiere almeno mezzo pieno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sinistra sbaglia donna

Licheri (Sinistra italiana): "Il Sole24Ore boccia le province abruzzesi. Il welfare non funziona per nessuno" - “Carenza di posti letto nelle Rsa, bassa spesa sociale per l’infanzia, disoccupazione giovanile in zona rossa: è la fotografia di un welfare che non funziona, in Abruzzo, per i bambini, i giovani e gli anziani”.

Il terrore prevale sulla parola. A sinistra nessuno difende il "modello Milano" - La sensazione è strana. Sembra che a difendere il sindaco di centrosinistra di Milano, coinvolto nell’inchiesta urbanistica della procura, c’è soprattutto il centrodestra.

